Serie A: Spal-Genoa 1-1

Spal-Genoa 1-1 (0-0) nel posticipo della 13/a giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con Petagna su rigore al 10' st. Pari di Sturaro due minuti dopo per i liguri. Per il centrocampista rossoblù si è trattato di rientro con gol. Il pari sereve poco a entrambe le formazioni che restano inchiodate nella zona bassa della classifica (ANSA).