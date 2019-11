Lavora su tetto, cade da scala e muore

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 25 NOV - Un uomo di 65 anni è morto, dopo essere caduto da una scala, mentre stava lavorando sul tetto della propria abitazione. E' successo in frazione Porra, a Ventimiglia. L'uomo ha battuto la testa e malgrado sia stato fatto intervenire un elicottero per il suo trasferimento all'ospedale Santa Corona di Pietra ligure, giunto all'ospedale di Bordighera, è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il personale sanitario del 118. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione, ma si tratta di un incidente.