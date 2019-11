Calcio: Sampdoria, lesione muscolare per Bertolacci

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - La vittoria di ieri con l'Udinese ha lasciato in eredità due infortuni in casa Sampdoria con Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli costretti ad uscire dal campo nel primo tempo. Gli esami a cui sono stati sottoposti hanno evidenziato rispettivamente una lesione muscolare al flessore della coscia destra e un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Per Bertolacci circa un mese di stop e rientrerà dopo la pausa del campionato per la sosta di Natale mentre Depaoli potrebbe farcela per il derby col Genoa in programma il 14 dicembre. (ANSA).