Maltempo: in Liguria 374 isolati

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Al momento sono 122 gli sfollati in Liguria e 374 le persone rimaste isolate a causa delle frane.

provocate dal maltempo che da giorni colpisce la regione. E' allerta rossa fino alle 12 a Genova e fino alle 15 nelle province di Savona e Imperia. Una frana importante ha isolato la località Marmorassi nel Comune di Savona. Riaperti i ponti sul Letimbro a Savonano, dove ieri era caduta una persona poi recuperata dai vigili del fuoco. Sempre per una frana è chiusa l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione del capoluogo. Ad Albisola superiore è esondato il rio Basco e una frana ha isolato la frazione di Ellera. In tre ore, nella notte, nel Savonese, sono caduti 100 millimetri di pioggia. In provincia di Genova, nel Comune di Sant'Olcese 9 persone sono state sfollate per uno smottamento boschivo. A Genova, nella Valpolcevera alluvionata ieri dall'esondazione di due rii è cominciata la pulizia di scantinati, negozi, imprese.

L'acqua aveva raggiunto anche Ansaldo Energia.