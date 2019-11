Crolla tratto viadotto su Torino-Savona

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada dei Fiori, dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il cedimento è avvenuto sulla autostrada A6, gestita dal Gruppo Gavio.

Da una prima verifica dei vigili del fuoco sembra che il crollo del viadotto non abbia coinvolto persone. I vigili del fuoco sul posto continuano nelle attività, verificando l'eventuale presenza di un'auto, segnalata da alcuni testimoni.

Del mezzo però al momento non c'è traccia.

Si temono altre frane nella stessa zona di Altare, dove la collina ha ceduto facendo crollare il viadotto. La zona è sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco e sono in corso le verifiche statiche delle case sulla collina. L'autostrada resta chiusa in entrambe le direzioni.