Sindaco sgombero se stesso per frana

(ANSA) - OSPEDALETTI (IMPERIA), 23 NOV - La frana del muro di sostegno del giardino di un condominio a Ospedaletti, nell'imperiese, ha comportato lo sgombero di diciotto persone tra cui il sindaco Daniele Cimiotti. "Mi sono auto-sfollato - ha detto il sindaco -. Io troverò sistemazione da parenti e per chi non alternative, abbiamo messo a disposizione l'Hotel Firenze".

Lo smottamento, avvenuto all'altezza del civico 34 di via Battisti, ha interessato due condomini e, appunto, la casa del primo cittadino. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco.