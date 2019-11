Maltempo: Samp-Udinese, terreno Ferraris sta tenendo

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - "Ho parlato con i tecnici dello stadio Luigi Ferraris e ho ricevuto rassicurazioni sulla tenuta del terreno di gioco dopo la pioggia fortissima che ha colpito Genova. Se domani mattina ci saranno attenuazioni delle precipitazioni non ci dovrebbero essere problemi per il regolare svolgimento della partita tra Sampdoria-Udinese in programma alle 18". Lo scrive in una nota Stefano Anzalone, consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova. (ANSA).