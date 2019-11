Snowboard: Moioli, mio obiettivo Olimpiadi 2026

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - Quella che sta per iniziare sarà la mia ottava stagione ma ho un obiettivo: arrivare ai giochi del 2026". Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard a Pyeongchang 2018 non ha dubbi sul suo futuro. "Nei prossimi anni in Italia ci saranno sia i Mondiali sia le Olimpiadi e non posso non esserci. Per questo - ha spiegato partecipando come testimonial alla presentazione del calendario Federfarma a Genova - svilupperò il programma di lavoro in funzione di questi due obiettivi. Dovrò imparare a gestirmi ma l'idea di disputare le Olimpiadi in Italia mi dà una carica pazzesca".

Prima di arrivare alle Olimpiadi di Milano e Cortina però ci saranno i giochi invernali di Pechino. "Quella che inizia adesso sarà per me una stagione transitoria prima dei mondiali e dei giochi di Pechino ma voglio vincere. L'anno scorso nelle gare di Coppa sono arrivata quasi sempre seconda o terza, ora voglio di più, a partire dalla prima tappa quella di Cervinia il 21 dicembre prossimo". (ANSA).