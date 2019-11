Qualità vita, Spezia prima città ligure

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - La Spezia sala al 47° posto nella classifica annuale di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle città italiane, guadagnando posizioni in diversi settori.

Soddisfazione espressa dal sindaco Pierluigi Peracchini che sottolinea come i dati si riferiscano al 2018, primo anno pieno dell'attuale amministrazione. "Il vero salto di qualità rispetto alla classifica del 2018 - fa notare il sindaco - lo abbiamo ottenuto nella sfera del tenore di vita cittadino: dalla posizione 57 siamo arrivati alla 24°, unica città ligure dopo Genova". Guadagnate posizioni anche nelle sfere affari e lavoro e istruzione e formazione. "Sul tempo libero rimaniamo al top nella 12° posizione, mentre per la sicurezza sociale abbiamo risalito la china posizionandoci al 46° posto da quello dell'anno scorso che ci aveva fotografati per criminalità al 94°.Siamo - conclude Peracchini - la prima città ligure in graduatoria. Una città come la nostra può ambire a scalare ulteriormente la classifica".