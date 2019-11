Maltempo: allerta rossa in Liguria

Il maltempo non concede tregua alla Liguria. La regione, già in allerta gialla, domani sarà colpita da una nuova perturbazione e l'allerta diventa rossa per tutta la giornata interessando l'intero territorio delle province di Imperia e Savona e gran parte di quella di Genova dove nell'entroterra del golfo del Tigullio sarà arancione. Nella provincia della Spezia l'allerta resta gialla.

"Invito i cittadini liguri ad avere grande prudenza domani negli spostamenti. Dalla mezzanotte di oggi sulla Liguria passerà una perturbazione che i nostri meteorologi definiscono molto importante, su un territorio su cui sono caduti 1.200 millimetri di pioggia negli ultimi venti giorni". E' la raccomandazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

L'allerta meteo rossa fa scattare lo sciopero nei porti di Genova e Savona - Vado. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti genovesi hanno proclamato lo stop a partire dalle 22 di questa sera fino all'una del mattino di domenica (a Savona-Vado si ferma alle 24 di sabato) e chiedono un incontro urgente in Prefettura per affrontare tutte le problematiche legate alla sicurezza in caso di allerta.