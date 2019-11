Ponte Genova: varato il terzo impalcato

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - Giusto in tempo per rispettare la scadenza del 20 novembre fissata dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, questa mattina, al cantiere levante del nuovo viadotto sul Polcevera è stato varato in quota il terzo impalcato. Gli operai e i tecnici del consorzio PerGenova, con l'ausilio della maxigru cingolata fatta arrivare dall'Olanda hanno portato a 40 metri d'altezza, tra le pile 6 e 7, un maxi concio in acciaio di 50 metri. Sul concio già montati alcuni carter, le ali, su cui poggeranno le corsie.

Questa settimana al cantiere del ponte prosegue l'assemblaggio a terra di altri due impalcati, tra cui quello tra le pile 8 e 9, uno dei tre lunghi 100 metri.