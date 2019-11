Genova segnala ai cittadini allerta meteo con Telegram

I messaggi di allerta meteo inviati dal Comune di Genova dall'1 dicembre, gradualmente, non avverranno più con sms ma con notifiche di Telegram, un'app per smartphone simile a WhatsApp, gratuita, che permetterà di ricevere su un canale chiamato "Genova Alert" anche altre comunicazioni: strade chiuse e variazioni per i bus Amt. Il servizio è già attivo per 19.100 iscritti. Quelli iscritti al servizio sms sono 130 mila. "La scelta non è per risparmiare, ma di efficienza", dice Sergio Gambino, consigliere alla protezione civile, anche se un singolo invio di sms costa 6-8 mila euro.

L'obiettivo è arrivare alla sostituzione completa quando gli utenti saranno almeno 100 mila, ma dall'1 dicembre l'allerta gialla sarà comunicata su Telegram mentre le rosse e arancioni avverranno via sms. Telegram è stato scelto perché, oltre alla gratuità, non ha - diversamente da WhatsApp - limiti di invio contemporaneo. Per iscriversi: scaricare l'app Telegram e nella barra di ricerca digitare @Genova Alert e cliccare su unisciti.