Pioggia in Liguria, nel Savonese 1m neve

Piogge, a tratti torrenziali, continuano ad interessare la Liguria di centro-Levante, dove è in vigore fino alle 15 una allerta meteo arancione per piogge, con cumulate nell'area da inizio evento prossime ai 60mm.

Nell'interno la neve è caduta copiosa, segnala l'Arpal: su Settepani nel Comune di Osiglia (Savona) l'altezza del manto nevoso ha quasi raggiunto 1 metro di altezza. I venti soffiano forti con raffiche di burrasca da Nord sul centro-Ponente (66km/h alla Marina di Loano) da Sud-Est a Levante (49km/h a Casoni di Suvero). I livelli idrometrici nei corsi d'acqua monitorati sono stabili o in lenta e costante salita, e al momento al disotto dei livelli di piene rive. La perturbazione sembra scaricarsi soprattutto sul mare: già dalla notte una banda di precipitazioni è visibile dall'immagine radar al largo di Portofino. A Genova il Centro Operativo Comunale si è riunito alle 5.30 di oggi e ha confermato che le scuole resteranno regolarmente aperte.

Allagamenti e nevischio creano disagi lungo il nodo autostradale genovese. In A12 si registrano code e rallentamenti tra Genova Est e il bivio con l'A7. Sempre in A12, rallentamenti nella galleria Camaldoli (tra Nervi e Genova Est) per allagamenti. Nevischio sulla A7 Genova-Serravalle e sulla A26 Genova-Gravellona Toce.

Sempre a causa della pioggia incessante che da ieri si sta abbattendo su Genova, in via Camaldoli, sopra San Fruttuoso, un tratto di strada ha ceduto: sul posto stanno operando i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto rimaste in bilico. A Brignole, dai giardini in via Fiume intervento sempre dei pompieri per un grosso albero pericolante, mentre alla Fiumara i vigili sono impegnati per un cartellone pubblicitario in bilico.