Ex Ilva: a Genova saltano tre interinali

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - Sono tre giovani impiegati genovesi che lavorano nell'ufficio acquisti e logistica dello stabilimento Arcelor Mittal di Cornigliano i primi a pagare la decisione dell'azienda di recedere dal contratto di affitto degli stabilimenti Ilva. Lisa Salis e Silvia Peroni erano entrate tramite un'agenzia interinale solo due mesi fa: "Eravamo certe del rinnovo - raccontano - ma improvvisamente è cambiato tutto: il nostro contratto scade domani e ci è stato detto che non sarà rinnovato". Claudio Scalise invece era stato assunto ad aprile: "Avevo già avuto il primo rinnovo - spiega - ed ero certo che ce ne sarebbero stati altri anche perché di lavoro ce n'è tanto e i nostri superiori erano molto contenti. Fra l'altro nel nostro ufficio siamo 5 e senza noi è praticamente svuotato".

Per quanto riguarda la mobilitazione è al momento sospesa in attesa dell'udienza al tribunale di Milano sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari che si terrà il 27 novembre. Poi si vedrà: "Il clima resta tesissimo" dice la Rsu.