Segre: domenica Genova darà cittadinanza

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - La giunta comunale di Genova ha deliberato oggi la proposta di conferire la cittadinanza onoraria della città alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. Il documento sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, in programma giovedì 21 novembre. In caso di parere favorevole da parte dell'aula, e questo sembra scontato, il sindaco Marco Bucci conferirà l'onorificenza già la domenica successiva, 24 novembre, quando la senatrice sarà ospite del premio Primo Levi a palazzo Ducale. La settimana scorsa il consiglio comunale di Genova ha votato all'unanimità un ordine del giorno che, oltre a chiedere la cittadinanza onoraria per Liliana Segre, propone l'istituzione di una commissione speciale sull'odio e l'intolleranza sulla falsa riga di quanto approvato recentemente in Senato su spinta della stessa Segre, ma con l'astensione del centrodestra.