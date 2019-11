Liguria, allerta Arancione pioggia-neve

Scatta di nuovo l'allerta maltempo in Liguria: arancione per pioggia (media gravità) al centro e in parte del ponente, gialla (più bassa) nel resto del ponente e nel levante. Per la neve, allerta arancione nell'entroterra savonese. Le allerta scattano dalle 18 di oggi e durano fino a domani pomeriggio con orari variabili a secondo delle aree. Dopo i temporali della scorsa notte, accompagnati da grandine, e una breve tregua nelle precipitazioni in queste ore, la Liguria sta per essere interessata da una nuova fase di maltempo spiega Arpal: "Sono attese piogge diffuse e persistenti, temporali e ancora neve nelle zone interne di centro Ponente. Avremo anche venti forti o di burrasca e mareggiate a Levante".

A causa dell'allerta meteo che prevede vento di burrasca forte per domani, il Comune di Genova ha deciso di vietare il transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata "Aldo Moro". Chiusi anche giardini e parchi storici comunali e tutti i cimiteri