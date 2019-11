Cade nel fiume, soccorsa dai Vvf

Questa mattina, poco dopo le 7 e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Aquasanta, sopra Voltri, per soccorrere una donna di 60 anni caduta accidentalmente nel fiume. Dopo esser scivolata è riuscita ad aggrapparsi a un ramo. Sul posto è stata inviata la squadra di Multedo, allertata da una passante, e, al seguito, i sommozzatori dalla sede centrale. Una volta stabilizzata sulla barella, si è reso necessario riportarla sulla riva opposta del fiume. I vigili del fuoco hanno utilizzato la scala italiana posta in orizzontale, utilizzandola come scivolo, non prima di aver teso una corda di sicurezza a cui vincolare la barella stessa. A manovra effettuata, l'infortunata è stata lasciata al personale del 118 per le prime cure del caso e il trasporto in ospedale.