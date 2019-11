Chiossone, rinnovata Riabilitazione visiva

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Spazi completamente rinnovati per il Centro di Riabilitazione Visiva dell'Istituto David Chiossone, inaugurato oggi con una giornata di porte aperte nella sede storica di corso Armellini a Genova.

Ambienti più accoglienti e funzionali sono pronti ora a ricevere i circa 200 adulti ciechi e ipovedenti che ogni anno seguono i percorsi riabilitativi volti al mantenimento delle abilità, dell'autonomia e dell'inserimento attivo nella società.

Su una superficie di 550 mq, sono 8 gli ambulatori in cui un'equipe multidisciplinare svolge le attività per la riabilitazione visiva a 360°: dall'uso degli ausili ottici e informatici al training visivo, fino all'addestramento alle abilità di vita quotidiana, orientamento e mobilità.

Rinnovati anche uffici e alcuni ambienti comuni, tra cui l'atrio, luogo simbolo dell'incontro con il pubblico.