Cervo investito da un'auto nel centro di Chiavari

Inusuale investimento oggi a Chiavari, dove un cervo, sceso dalle colline che circondano la città, è stato colpito da un'auto nel centrale Corso Garibaldi a Chiavari. Le sue condizioni sono al vaglio dei veterinari. L'animale, visibilmente spaventato, è finito prima sotto un porticato e poi in mezzo alla strada nell'ora di punta, con i genitori che accompagnano i figli a scuola. Il conducente di un'auto non ha potuto evitare il cervo che è finito sul selciato svenuto e ferito agli arti posteriori. Sul posto i vigili urbani e un veterinario che hanno provveduto a trasportare l'animale nel centro medico veterinario dove sarà sottoposto ad esami per capire se potrà tornare libero oppure se dovrà essere soppresso.