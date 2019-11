Governatore Toti si vaccina,è importante

(ANSA) - GENOVA, 14 NOV - Si è fatto vaccinare contro l'influenza nell'ambulatorio medico allestito all'ingresso della sede della Regione Liguria in via Fieschi il governatore Giovanni Toti stamani nell'ambito della campagna di sensibilizzazione dei cittadini promossa dall'ente.

"Vaccinarsi è importante, per tutti i cittadini ma soprattutto per le fasce più deboli e per chi fa un mestiere al servizio della comunità. - ricorda Toti sulla sua pagina facebook - Grazie ai medici che questa mattina mi hanno fatto il vaccino nell'ambulatorio della Regione".