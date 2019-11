Allerta arancione da Noli a Portofino

(ANSA) - GENOVA, 14 NOV - Preceduta da deboli precipitazioni sparse è in arrivo sulla Liguria l'annunciata perturbazione che porterà dal pomeriggio piogge diffuse intense soprattutto sul centro Ponente, temporali anche forti, neve nelle zone interne sempre del centro Ponente, venti di burrasca e mareggiate anche in questo caso intense. Alla luce degli ultimi aggiornamenti Arpal ha prolungato e modificato l'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve. L'allerta diventerà Arancione dalle 18 di oggi giovedì 14 alle 8 di domani venerdì 15 novembre da Noli a Portofino e nell'entroterra di Ponente dalla val Bormida alla valle Stura. Per l'entroterra savonese allerta giallo per neve dalle 18 di oggi alle 6 di domattina. Nel Ponente ligure fino a Noli l'allerta resta giallo dalle 15 di oggi alle 6 di domani mentre nel Levante ligure e nell'entroterra resta giallo dalle 21 di oggi alle 10 di domani.