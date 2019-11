Temperature giù, neve sulle Alpi Liguri

Mentre la Liguria si prepara a una nuova Allerta Gialla la neve è arrivata sulle Alpi Liguri. La scorsa notte i termometri sono scesi sotto lo zero in varie località: -4 a Colle di Nava (Imperia) e Calizzano (Savona), mentre in provincia di Genova il valore più basso è stato registrato a Pratomallo con -1,6. Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno ricoperto di neve le cime delle Alpi che oggi si vedevano con chiarezza dal mare di Genova.