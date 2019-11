Ragazzo crea gelato per malati di Crohn

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Un gelato speciale per le persone affette dal morbo di Crohn, patologia infiammatoria dell'intestino. L'inventore è un ragazzo genovese di 15 anni che alcuni mesi fa ha scoperto di avere questo morbo. Il suo percorso di cura è passato non solo attraverso i farmaci, ma anche attraverso l'elaborazione di un progetto per la creazione di un gelato ad hoc che le persone affette dall'infiammazione intestinale. Lo ha chiamato Fiordisole ed è a base di riso, uovo pastorizzato e mango. E' stato realizzato in una gelateria artigianale di Genova che ha deciso di commercializzarlo. Il gelato ha avuto la validazione scientifica dell'ospedale pediatrico Gaslini. Il gelato è stato presentato al salone Orientamenti, dedicato alla formazione. "Un grande esempio di forza e tenacia e una bellissima iniziativa" sottolinea l'assessore regionale alla Salute Sonia Viale.