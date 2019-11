Maltempo: 65 mln di danni in due mesi

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Ammontano a circa 65 milioni i danni registrati da enti pubblici nelle ultime due ondate di maltempo che hanno colpito la Liguria tra fine ottobre e i primi di novembre, secondo le stime della Regione. Di questi, 15 riguardano le somme urgenze già attivate o in via di attivazione da parte degli enti danneggiati. "Come avevamo annunciato - spiega l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - la richiesta di stato di emergenza che era stata avanzata dalla Liguria dopo gli eventi che avevano colpito le valli Stura e Orba è stata ampliata fino a comprendere tutti i comuni colpiti anche nella seconda ondata. Come assicurato dal Capo della Protezione civile Borrelli, approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri nei prossimi giorni". "I tecnici del Dipartimento nazionale di Protezione civile stanno effettuando i sopralluoghi nelle località colpite e concluderanno le valutazioni domani. Un passaggio, questo - dice Giampedrone - perché la richiesta di stato di emergenza arrivi al più presto a Roma".