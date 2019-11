Genoa: Pinamonti, Motta ottimo impatto

"Con il nuovo allenatore abbiamo avuto un ottimo impatto. In poco tempo ci ha trasmesso la sua idea di gioco e imposto la sua visione. Il pallone viaggia per terra".

Lo dice l'attaccante del Genoa Andrea Pinamonti in un'intervista a 'Serie A Inside' parlando di Thiago Motta: Anche Roberto Mancini aveva parlato del bomber in termini positivi: "E' il futuro della nazionale". Dichiarazioni che lo riempiono d'orgoglio: "Le parole del mister e del ct mi spronano a mettercela tutta. So che posso migliorare e devo lavorare, però sento che sto crescendo. Penso di essere un giocatore moderno.

Il Genoa è una sfida fantastica" ha detto.