Emera in Italia, inaugurata prima Rsa

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Emera, gruppo francese tra i principali player europei nel settore dei servizi assistenziali per gli anziani, sbarca in Italia e inaugura la sua prima RSA negli spazi dell'ex Istituto Suore Missionarie della Consolata, a Grugliasco (Torino). Novantasei posti letto su tre piani più un Nucleo Alzheimer Temporaneo con altri venti posti. L'elemento distintivo del gruppo francese è costituito dall'elevata qualità dei servizi alberghieri, così da offrire ai propri ospiti l'opportunità di assaporare una "nuova vita".

Il gruppo ha siglato un protocollo di intesa con il Comune di Grugliasco e con l'Agenzia Piemonte del Lavoro per la ricerca di ottanta figure professionali da inserire nella struttura. Al momento sono circa cinquanta, di cui una quindicina di Grugliasco, a lavorare nella Rsa Consolata. Entro fine 2019, Emera aprirà una seconda RSA a Sanremo e prevede di aprire altre strutture in Italia.