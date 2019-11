Allerta gialla per temporali e neve

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Allerta gialla su tutta la Liguria per temporali e neve dal pomeriggio di domani fino alle 24. La perturbazione comincerà a manifestarsi dalle 15 nella zona di ponente, poi si estenderà nelle altre zone della regione. Sulle alture del centro e del ponente arriverà anche la neve. La perturbazione sarà accompagnata da venti di burrasca sul levante della regione, mentre venti forti interesseranno il ponente: attese mareggiate.

Intanto la scorsa notte i termometri sono scesi sotto lo zero in varie località: -4 a Colle di Nava (Imperia) e Calizzano (Savona), mentre in provincia di Genova il valore più basso è stato registrato a Pratomallo con -1,6.