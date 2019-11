Visionary Days, tavoli a Torino e Genova

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Una giornata di brainstorming con 120 tavoli ai quali prenderanno parte 1.500 giovani under 35, il tutto elaborato in tempo reale dall'intelligenza artificiale con l'obiettivo di sviluppare proposte per il pianeta del futuro.

Avverrà il 23 novembre nell'ambito di Visionary Days 2019, duplice appuntamento a Torino e Genova, che in 10 ore porterà alla stesura di un manifesto di 60 pagine, che sarà stampato e distribuito ai partecipanti.

A fine giornata le idee saranno discusse con il ministro della Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, presente nella sede torinese delle Ogr, in collegamento con la sede genovese di Palazzo Ducale. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Visionary fondata da studenti del Politecnico di Torino, si estende per la prima volta a una seconda città. "Sarà una mobilitazione di giovani senza precedenti - dice il rettore del Politecnico, Guido Saracco - per mettere insieme menti fresche e ancora non troppo strutturate, le più fertili sul fronte dell'innovazione".