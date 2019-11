Via a OrientaMent, i giovani cercano il futuro

Il cantante Lorenzo Baglioni e il rapper genovese Alfa stamani ai Magazzini del Cotone di Genova in una sala gremita da oltre cinquecento studenti hanno dato ufficialmente il via a 'OrientaMenti', il salone nazionale dell'educazione giunto alla 24^ edizione. Fino al 14 novembre la manifestazione coinvolgerà l'intera area del Porto Antico di Genova, Palazzo Ducale con le professioni della cultura, Palazzo della Borsa con il Career Day, Palazzo San Giorgio, l'Acquario e il Museo della Navigazione con le professioni del mare. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo. "Un'ottima occasione per collegare occupazione e lavoro, priorità del Paese assieme alla formazione - ha detto Toti -. Indirizzare i giovani verso la rotta giusta non è solo un modo per costruire la loro vita, ma è anche un modo per dare alle nostre imprese le professionalità che cercano".