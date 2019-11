Sampdoria, per gennaio si sogna Florenzi

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - La Sampdoria sarebbe in prima fila a gennaio nel caso in cui la Roma decidesse di dare in prestito Alessandro Florenzi. Al momento l'esterno non sta trovando spazio nella formazione titolare, da qui la possibilità che ci possa essere un addio e la società blucerchiata sarebbe disponibile per il prestito del 28enne. Un giocatore che conosce molto bene anche Claudio Ranieri che l'anno scorso lo ha sempre utilizzato dal primo minuto quando era sulla panchina dei giallorossi.