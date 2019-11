Porto Genova: entro aprile 2020 Zls

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - La zona logistica semplificata del porto e retroporto di Genova prevista dal cosiddetto Decreto Genova dopo il crollo del ponte Morandi "sarà attivata entro marzo-aprile 2020". Lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti stamani a Genova in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del capogruppo del Pd Giovanni Lunardon. "Entro marzo-aprile 2020 l'Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale dovrà attrezzare i propri uffici per garantire la ricezione delle domande di insediamento delle imprese nella zls", spiega Benveduti. "A un anno e mezzo dal crollo del ponte Morandi la zona logistica semplificata non è ancora stata attivata - denuncia Lunardon -: determinerà agevolazioni mesi e mesi dopo la sua attivazione, a causa dell'imperizia eccezionale e dei ritardi di chi governa la Liguria".