Piaggio Aero: commessa per nove P180

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Via libera in Commissione Difesa al Senato, relatore il senatore Pd Vito Vattuone - all'acquisto, da parte del Governo, di nove velivoli P180 di Piaggio Aerospace e all'ammodernamento di altri 19 velivoli sempre a cura di Piaggio. Lo rendono noto il Pd di Genova e Savona e la Cisl. Si tratta di un intervento di 143,5 milioni. "Adesso l'azienda comincia ad avere una prospettiva, dopo la crisi dei mesi scorsi. La maggioranza continua a lavorare per lo sviluppo di Piaggio", afferma il Pd. "È un segnale positivo che però si deve tramutare in una commessa reale, non vorremo trovarci di fronte a brutte sorprese" afferma il segretario della Fim Cisl Alessandro Vella. Per il commissario Vincenzo Nicastro "è certamente un ulteriore passo in avanti nel processo di rilancio di Piaggio Aerospace. Ma non vogliamo abbassare la guardia, soprattutto in vista dell'imminente avvio della procedura di vendita dell'azienda, con la pubblicazione a breve del bando internazionale".