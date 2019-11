Manovra: 40 della maggioranza al vertice

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Sono oltre quaranta gli "invitati" al vertice di maggioranza sulla manovra che si riunirà giovedì sera a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, la convocazione alla riunione indetta dal premier Giuseppe Conte, è partita stamane con una email del ministero per i Rapporti con il Parlamento guidato da Federico D'Incà, diretta a tutti i sottosegretari all'Economia, ai capigruppo dei quattro partiti di maggioranza, ai capigruppo in commissione, a Carla Ruocco e Daniele Pesco, presidenti di commissione. In totale sono 37 i destinatari della missiva, tra deputati e senatori. A loro vanno sommati ovviamente il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione al governo dei partiti. La riunione inizierà dopo il Consiglio dei ministri convocato alle 16.30, nel quale Conte avvierà la discussione sui progetti per il "cantiere Taranto".