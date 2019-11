Investita su strisce sbiadite, morta

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - E' morta l'anziana investita sabato pomeriggio in via Molassana mentre attraversava la strada all'altezza di via Gherzi. La donna, 86 anni, era stata travolta da un uomo alla guida dello scooter. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia municipale.

Ieri, l'opposizione a Palazzo Tursi aveva sollevato la questione sottolineando come in quel punto le strisce pedonali sarebbero sbiadite.