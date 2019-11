Ex Ilva: Consiglio Liguria straordinario

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Sarà convocato mercoledì 20 novembre il Consiglio regionale straordinario monotematico sulla situazione delle acciaierie ex Ilva, in particolare sul futuro dello stabilimento di Genova Cornigliano. Lo comunica il capogruppo della Lega nell'assemblea Franco Senarega, che aveva chiesto la convocazione della seduta straordinaria dopo il recesso di Arcelor Mittal. "A Genova non deve esserci un posto di lavoro in meno. - interviene Senarega -. Siamo pronti alla mobilitazione e alla battaglia al fianco dei lavoratori di Cornigliano e dell'indotto contro il disastro e la bomba sociale innescata dal Governo Pd-M5S".