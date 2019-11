Biblioteca hitech per Ateneo Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Un investimento di 1 mln di euro ha permesso di mettere in sicurezza circa 240 mila volumi, su 7 mila metri lineari di scaffali hi tech che si chiudono ermeticamente in caso d'incendio. L'Università di Genova inaugura la nuova sezione interdisciplinare Biblioteca di Scienze Politiche, destinata ai volumi delle Biblioteche della Scuola Politecnica, della Scuola di Scienze Umanistiche e della Scuola di Scienze Sociali. Si tratta di una parte consistente del patrimonio bibliotecario dell'ateneo genovese, volumi che dopo essere stati puliti e catalogati, saranno consultabili con i servizi della Biblioteca di Scienze Politiche. "Le biblioteche - spiega il rettore Paolo Comanducci - si fanno pensando ai prossimi 200 anni. Tutti, spesso, usiamo strumenti on line ma dentro i libri c'è la cultura dei millenni e il nostro ruolo è quello di mantenere la memoria. Avere una biblioteca di conservazione come questa significa garantire questo patrimonio alle prossime generazioni di studiosi".