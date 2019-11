Aziende cercano lavoratori al Career day

Circa 300 persone nelle prime ore, che potranno diventare 2 mila entro quattro giorni, hanno iniziato a seguire l'International Career Day, aperto fino a giovedì (dalle 9 alle 17.30), nella sala delle grida del Palazzo della Borsa di Genova. Sono presenti 108 aziende che offrono 3.712 posizioni lavorative. Il salone liberty è trasformato in un grande centro per l' impiego dove giovani in attesa della prima occupazione e persone più avanti con l'età, alla ricerca di una nuova collocazione lavorativa, si possono presentare alle imprese. "Il fatto di aver portato a 4 giorni la durata - spiega l'assessore alla formazione della Regione Liguria, Ilaria Cavo - è un bel segnale del fatto che sono veramente molte le posizioni a disposizione e qui si prova ad incrociare la domanda con l'offerta. La situazione è in linea con il salone Orientamenti che ospita l' iniziativa. Le richieste più numerose riguardano ingegneri, professioni turistiche, amministrative e tecniche".