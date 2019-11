Nina Dobler Menegatto è la prima principessa di Seborga

Nina Dobler Menegatto, 41 anni, amministratrice di una società edile, è la neo eletta principessa di Seborga, il piccolo centro dell'entroterra di Bordighera, in provincia di Imperia, che dal secolo scorso rivendica la propria indipendenza dall'Italia, sulla base di documenti storici. Per la prima volta il principato sarà retto da una donna. Nina ha ottenuto 122 preferenze, contro le 69 dell'altra aspirante principessa: Laura Di Bisceglie. Nina, che nel luglio scorso è diventata mamma della piccola Maya, è moglie di Marcello I Menegatto, l'ex principe di Seborga che ha abdicato l'estate scorsa. Laura Di Bisceglie è figlia di Giorgio I Carbone, il primo principe di Seborga. "Sono molto contenta.

La prima cosa che farò è festeggiare e poi si vedrà, ho tantissime idee che voglio portare avanti. Laura è una avversaria tosta, non mi aspettavo un successo così. Per il bene del paese sarebbe giusto collaborare". Tra i punti salienti del suo programma di governo: il sostegno del turismo e dell'economia locale grazie all'apertura di un "Museo della Zecca"; l'uso della moneta di Seborga, il Luigino, nelle compravendite locali; l'intensificazione della promozione; il recupero dei documenti che provano l'indipendenza del Principato; la creazione di un e-shop comune per le attività del Principato; dotare il Palazzo del Governo di una Sala Pubblica aperta alle visite dei turisti; il prosieguo nel progetto di costruzione di un albergo di lusso per il quale sono già stati venduti alcuni terreni.

Le votazioni si sono svolte oggi con una partecipazione del 79%. Sono stati 195 i votanti su 247 aventi diritto. Tre le schede nulle, una bianca. Contestualmente all'elezione di Nina Menegatto, che rimarrà in carica per 7 anni, sono stati eletti anche i quattro Consiglieri della Corona: Mauro Carassale, Sabina Tomassoni, Giovanni Fiore e Luca Pagani. Nina Menegatto è nata a Kempten (Germania) il 6 novembre 1978. Ha frequentato l'Institut Monte Rosa a Montreux, in Svizzera, e in seguito ha conseguito un MBA in marketing presso l'International University of Monaco, nel Principato di Monaco. Di madrelingua tedesca, parla perfettamente anche l'italiano, l'inglese e il francese. Amministratrice di una società edile, da oltre 15 anni è molto attiva e coinvolta nella vita di Seborga. Sostenitrice del Principato, dal 2010 al 2019 è stata eletta per due volte Consigliere della Corona del Principato di Seborga, e in entrambi i casi è stata incaricata della gestione degli Affari Esteri.