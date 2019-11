Atalanta sterile, Samp ne approfitta 0-0

Nessun gol e zero emozioni al Ferraris nella sfida tra Sampdoria e Atalanta. La tramontana che soffia su Genova inaridisce le trame di gioco delle due formazioni e alla fine, nonostante gli ospiti siano rimasti in dieci nel finale, per l'espulsione di Malinovskyi per doppia ammonizione, lo 0-0 appare come il risultato più giusto. Per la seconda volta consecutiva il miglior attacco del campionato, quello dell'Atalanta, si ferma. E la squadra di Gasperini viene superata in classifica dal Cagliari con i bergamaschi che scivolano al sesto posto.

Il pareggio fa bene alla Sampdoria: serve per dare convinzione al gruppo dopo il successo contro la Spal e per poter pensare che la malattia che l'aveva spinta all'ultimo posto in classifica è in fase di convalescenza. Per dire che è guarita è ancora presto anche perché resta il problema serio della sterilità offensiva. Se Ranieri è riuscito a dare solidità a quella che era la peggior difesa del campionato, la cura per sbloccare le punte è ancora da trovare.