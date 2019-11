Liguria male per perdite acqua e rifiuti

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - Genova scende di 24 posizioni in 5 anni e si colloca al 73esimo posto nella classifica delle città italiane più virtuose arrivando a contendersi le ultime posizioni su due temi strategici, come la raccolta differenziata e gli incidenti stradali. Sono questi alcuni dei dati salienti relativi al capoluogo ligure, emersi dal rapporto di Legambiente 'Ecosistema Urbano', che analizza la qualità e le performance ambientali dei comuni capoluogo, presentata nel corso della prima giornata del Congresso Regionale di Legambiente Liguria.

Per quanto riguarda la raccolta differenziatala performance migliore in regione è a La Spezia, passata dal 36,4% al 67,4% mentre Genova resta ferma al 33,3%. Critica anche la situazione della dispersione di acqua della rete con Genova che, in 5 anni è passata dal 27,5% al 38,8% e La Spezia che arriva al 52%.