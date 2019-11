A.Mittal: Boccia, così investitori addio

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - "Il problema è il precedente che stiamo creando. Stiamo dimostrando al mondo che quando arriva un investitore cambiamo poi le regole e lo facciamo scappare.

Immaginate poi chi viene più a investire in Italia. Il problema non è sostituire un investitore con un altro ma creare una credibilità del paese rispetto alle regole del gioco". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul caso ex Ilva. "Nel nazionalizzare il problema è chi paga. Questo Governo dovrebbe cominciare a pensare a chi paga e quali sono gli effetti sull'economia reale di alcune scelte", ha detto Boccia sull'ipotesi della nazionalizzazione. "Occorre assumersi delle responsabilità. Penso che questo governo abbia generato la causa e questo governo dovrebbe cercare di risolverla", ha detto Boccia. "Ci auguriamo che prevalga il buon senso - ha aggiunto -. Si è data l'occasione di trovare un alibi per costruire una questione molto più grande, che da ambientale è diventata potenzialmente economica e sociale".