Progetto benefico 'Samp for people'

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - Nasce ufficialmente 'Samp for People', il progetto ideato dalla Sampdoria in grado di raccogliere tutte le iniziative che la società blucerchiata intraprenderà a livello benefico, sociale e solidale. La prima tappa si è tenuta in serata da Eataly a Genova, con una cena benefica dedicata all'ospedale pediatrico Gaslini. Per l' occasione i giocatori blucerchiati hanno servito ai tavoli e preparato i piatti.

"Samp for People è un progetto che valica i confini nazionali - ha spiegato il responsabile marketing del club, Marco Caroli - con uno sviluppo sempre più internazionale e non si limita alla collaborazione con il Gaslini della quale andiamo fieri ma si propone per molte altre iniziative future".

Quattro i punti principali di 'Samp for People': lo sviluppo internazionale, l'accoglienza delle famiglie straniere, con in progetto un corso di italiano per i bambini stranieri.