Incendio in appartamento, sfollati

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - Un incendio è divampato la scorsa notte in via dei Landi, a Sampierdarena. L'appartamento è stato distrutto dalle fiamme, per cause da accertare. Gli abitanti dello stabile sono stati fatti sfollare a titolo precauzionale ma, successivamente, hanno fatto rientro nelle loro abitazioni tranne la persona, che vive nell'appartamento andato a fuoco, sottoposto a accertamenti precauzionali per il fumo respirato.

Al momento risultano interdetti all'uso l'appartamento incendiato e quello soprastante. Sul posto sono intervenute sedici unità dei vigili del fuoco.