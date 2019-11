In corso varo 2^ impalcato Ponte Genova

Sono in corso le operazioni per il varo in quota dell'anima del secondo impalcato del nuovo ponte di Genova. Lo comunica PerGenova (il consorzio creato da Fincantieri e SaliniImpregilo). Il peso dell'impalcato, struttura lunga 50 metri, con i quattro carter laterali è di circa 500 tonnellate. Nelle scorse settimane sono stati elevati e assemblati in quota i carter laterali della campata tra le pile 5 e 6: il ponte comincia così ad assumere la forma che ricorda la carena di una nave. Sempre a ponente, sono state completate le pile 7 e 8 e mentre si continua a lavorare per l'elevazione della pila 2 si conclude quella della pila 3. Proseguono anche le operazioni di assemblaggio delle campate 3-4, 6-7, 7-8 e 8-9. Contemporaneamente, a levante, sono in corso i lavori per l'elevazione delle pile 11, 14, 15 e 18, proseguono quelli per il plinto della pila 13 e per le sottofondazioni delle pile 16 e 17 e si sono conclusi quelli per il plinto della pila 12.