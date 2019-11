Audero, Ranieri porta giusta mentalità

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - "Ranieri ha portato la giusta mentalità. Bisogna ripartire dalle basi importanti che pensiamo di avere. Sappiamo qual è la nostra situazione, come ha detto il mister dobbiamo allenarci con il sorriso e la voglia di fare.

Non ci meritiamo questa classifica non è da Samp". Il portiere della Sampdoria Emil Audero - protagonista della serata benefica a favore dell'ospedale Gaslini insieme a tanti altri compagni nell'evento organizzato da Eataly a Genova - sorride per la vittoria con la Spal ("Non cambia di per sé la classifica. Ha dato la boccata d'ossigeno e ci siamo allenati con una testa leggera") e mette nel mirino il match con l'Atalanta: "Siamo pronti. Dobbiamo continuare questa marcia positiva. Paura della serie B? Ad essere sincero no. Non è che siamo diventati brocchi da un momento all'altro".