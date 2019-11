Vigili sequestrano 145 casse frutta

Maxi banco di ortofrutta completamente abusivo sequestrato dalla polizia locale del reparto Sicurezza Urbana questo pomeriggio in corso Castaldi. Il proprietario, un italiano, conduceva l'attività che sostiene di aver comperato da una cittadina straniera in possesso di licenza, ma non ha mai fatto la voltura della licenza stessa né ha mai costituito una nuova società, risultando, di fatto, completamente abusivo. Oltre alla merce, alle brande, all'ombrellone, gli agenti della polizia locale hanno sequestrato anche il camioncino perché sprovvisto di assicurazione dal luglio scorso. Inoltre, a lavorare presso la bancarella è stato individuato un cittadino marocchino, irregolare sul territorio italiano. Il conduttore dell'attività commerciale totalmente abusiva sarà denunciato dalla polizia locale anche per lavoro nero.