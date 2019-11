Samp-Atalanta con coreografie speciali

Tutti in Gradinata Sud con la sciarpa dell'ultimo vittorioso derby: è questo l'appello dei Gruppi della Sud che in un comunicato suonano la carica vista del match in programma domenica alle 15 al Ferraris quando la Sampdoria affronterà l'Atalanta. Dopo il pareggio col Lecce e la vittoria a Ferrara con la Spal la tifoseria vuole spingere la squadra per continuare la marcia positiva: "Noi saremo in gradinata dalle ore 14 per trasmettere la carica ai giocatori e scaldare l'atmosfera in attesa dei 90 minuti. Domenica contro l'Atalanta, "vogliamo che alle 14 anche tu sia in gradinata al tuo posto, con la sciarpa al collo, quella dell'ultimo vittorioso derby. Vogliamo rivedere quel muro blucerchiato, vogliamo rivedere la sud carica e assetata di vittoria. Contro l'Atalanta serve la Sud, quella Sud".