Piras cittadino onorario S.Margherita

Il consiglio comunale di Santa Margherita Ligure ieri sera ha votato all'unanimità la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al capitano di corvetta Antonello Piras, già comandante del circomare di Santa Margherita Ligure. La motivazione, viene spiegato, è legata al comportamento che Piras ha tenuto durante e dopo la mareggiata del 29 ottobre 2018 e per il rapporto che ha saputo sviluppare con la comunità pur nel rispetto del suo ruolo.

"In qualità di presidente del Consiglio comunale - commenta il sindaco Paolo Donadoni - ringrazio tutti i Consiglieri per il voto unanime espresso in aula e per aver ricordato come la cittadinanza onoraria al capitano di corvetta Piras abbia anche un valore simbolico per l'impegno di tutta la comunità nel fronteggiare la mareggiata e i suoi devastanti effetti".