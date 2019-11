Enogastronomia ligure sbarca a Londra

A tavola a Londra con esperti di enogastronomia, influencer, blogger, giornalisti e tour operator per mangiare un menu tutto ligure. Il progetto di promozione enogastronomica ligure, "Liguria Food experience", di Camera di commercio e Agenzia In Liguria, è approdato a Londra in occasione di Wtm, World Travel Market ed è stato presentato all'interno della location de "Il Macellaio", locale dell'imprenditore Roberto Costa,ambasciatore di Genova Gourmet nel mondo. Protagonista un menu ligure al 100% firmato a quattro mani dallo chef genovese Marco Visciola e lo spezzino Cosimo Bunicelli e il cocktail ligure "Rosa Superba", che ha segnato la prima uscita all'estero del progetto rivolto ai bartender. Alla presentazione del piano di promozione sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore al Turismo di Regione Liguria, Gianni Berrino, Alessandro Cavo per la Camera di commercio e il commissario straordinario di Agenzia IN Liguria, Pietro Paolo Giampellegrini.