Carige: bozza prospetto aumento a Consob

E' stata consegnata in Consob la bozza del prospetto per l'aumento di capitale di Carige. L'idea dell'istituto è procedere con la ricapitalizzazione a dicembre, entro Natale. Perché la scadenza venga rispettata il prospetto dovrebbe venir approvato entro fine mese e così andranno sistemate per tempo le diverse partite aperte dalla banca: dall'accordo sindacale, ai contratti con Amco (già Sga) sulle esposizioni non performing (npe), agli accordi transattivi su Amissima e Credito Fondiario (ex Fonspa).